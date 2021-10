"Nessuno vorrà toccare più questo film". Dave Chappelle teme la cancellazione

Ha battuto ogni record di ascolti su Netflix e forse per questo finora la piattaforma da duecento milioni di clienti nel mondo si è tenuta in catalogo “The closer”, il contestatissimo show di Dave Chappelle accusato di omotransfobia per frasi come questa: “Nel nostro paese, puoi sparare e uccidere un nero, ma è meglio non ferire i sentimenti di una persona gay”. Ma in una America dove regna l’“intersezionalità”, l’ideologia che prevede la somma delle disuguaglianze (se sei donna, nera, trans e povera scali il vertice del vittimismo contemporaneo), Chappelle è soltanto nero.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE