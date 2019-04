Sacrificatevi tutti, dicono quelli di Extinction Rebellion

Tra i 936 manifestanti arrestati nel fine settimana a Londra per avere bloccato alcuni snodi cittadini importanti durante la manifestazione dell’organizzazione Extinction Rebellion (XR) c’è anche il campione olimpico di canoa Etienne Stott, 39 anni, che aveva tenuto un comizio sul tetto di un autobus mentre bloccava il ponte di Waterloo. “E’ dura disturbare la vita delle persone – ha detto – ma per le persone sarà molto peggio se non dichiariamo un’emergenza ambientale e non affrontiamo i cambiamenti climatici”....

