Se le spiagge sono pulite è tutto merito di Greta

Evviva! I mari italiani sono pulitissimi, bandiere Blu a 385 spiagge, in gran parte nuove. Notizia di ieri. Da nord a sud, da sinistra a destra, in Liguria e in Calabria, dalla Sardegna fino a Ancona. Supersozzi ieri, superlindi oggi. Turboecologia: forse c’è speranza. Forse non tutto è finito. Forse i mari la tireranno coi denti qualche anno oltre il previsto. Forse le idee di Greta stanno andando come treni. Forse sì. Forse stiamo imparando. Mari puliti anche in Grecia? Forse. In Spagna? Si spera. 10/100/1.000 Vietnam. 38/380/3.800 bandiere Blu. Viva Greta. Il Mediterraneo lo salviamo. Forse è già salvo. 300 mila tonnellate di plastica. Ma ieri. Oggi scomparse. Arriva l’estate. Avanti. Benedette le lobbie del turismo. Una tartarugona implasticata è la nuova Che Guevara.