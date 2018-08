Morte ai molestatori

Quando la procura di Roma, a fine luglio, ha chiesto l’archiviazione per Fausto Brizzi perché “il fatto non sussiste”, Dino Giarrusso, autore del servizio delle “Iene” che del regista aveva fatto il Weinstein italiano, ha detto a Repubblica: “Mi sento come uno che ha avuto il merito di scoperchiare una realtà orribile, avendo raccolto le confessioni di quindici ragazze che raccontavano fatti veri, incontrovertibili e gravissimi. Fatti narrati da testimonianze dirette e mai smentiti”. Il giorno di Ferragosto, il Fatto...

