L’archiviazione del caso Brizzi e quel che resta del cinema

Roma. Ci sono anche gli intimacy coordinator. Non bisogna aver paura, ma stare un poco attenti. E cosa fanno? Dirigono gli intimacy workshop, che sono corsi brevi (per fortuna) in cui s’insegna ad attori e registi il modo più delicato e rispettoso di lavorare a una scena di sesso, che sia erotica o porno o soft porno o soltanto includa un momento in cui qualcuno resta nudo o mezzo nudo. Ne sono venuti fuori tanti, specie nei mesi caldi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.