Il manifesto scientifico mancante

Quello della scienza è uno strano partito. Al quale mi iscrivo disciplinatamente, con una riserva. La quadriglia magica Burioni & Silvestri & Grillo & Renzi ha decretato che dobbiamo vaccinarci tutti (ma “dobbiamo” è già di troppo per Grillo, vabbè). Ottimo, comunque. Poi ha decretato che la scienza, come le élite di Baricco, si mette in gioco: congetture, confutazioni, teorie, esperimenti, convegni, laboratori. Il metodo è decisivo: è aperto. La conoscenza il complemento necessario: studiate. Non discutiamo con chi dice...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.