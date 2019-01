Solo una settimana fa Beppe Grillo aveva firmato l'appello nel quale prometteva di non "sostenere o tollerare" mai più nessuna forma di pseudoscienza. In pratica un’abiura – o una sorta di redenzione – rispetto a tutto quello che aveva detto nei suoi spettacoli negli ultimi anni. Al dietrofront del comico arriva ora anche il timbro ministeriale. Ospite a Mattino 5 il ministro della Salute Giulia Grillo ha dichiarato: "Vaccinarsi è fondamentale. L'obbligatorietà la decide la politica in base alla situazione epidemiologica, se ci sono cali di coperture vaccinali o emergenze epidemiche". E poi: "E' importante anche che le Asl, i consultori e i medici di base spingano i cittadini a vaccinarsi, perché se il cittadino non viene messo a conoscenza che esistono vaccini gratuiti che ti possono salvare da malattie gravi, invalidanti, in alcuni casi mortali, è la sanità che non sta facendo il suo lavoro. Quello che è mancato in questo Paese è l'informazione: spiegare l'importanza ai cittadini".

