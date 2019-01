Adesso manca solo di trovarselo in televisione a fare divulgazione scientifica al posto di Piero Angela nella nuova Rai del cambiamento. D’altronde il personaggio non è nuovo a cambiamenti repentini e inspiegabili. Era quello che nei suoi spettacoli si scagliava contro internet e l’innovazione, passerà alla storia per aver fondato un partito da un blog e decantato le virtù taumaturgiche della “democrazia diretta” e digitale. Era quello che sul palco prendeva a martellate i computer ed è poi finito nel...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.