Che i social forum e buona parte di internet funzionino principalmente da piattaforme pubblicitarie è un fatto assodato. Meno noto è come sta evolvendo la tecnica di propaganda. Il 23 agosto è stato pubblicato un articolo scientifico che conferma come il dibattito su internet, anche su temi importanti, possa essere indirizzato da robot, generatori automatici di contenuto, e troll, utenze fasulle di social forum, per produrre una degenerazione della discussione. Gli indizi di tale uso della rete e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.