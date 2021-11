Perché essere fiduciosi sulla terza dose. Parla Guido Rasi, il consulente di Figliuolo

Professore Guido Rasi, lei è il principale consulente del commissario all’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Da una prima stima, tra richiami per over 18 e vaccini ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, da qui a fine aprile potrebbero servire 45 milioni di dosi: siamo pronti? “Certamente sì, partiamo con 8 milioni di scorte, non ci sono problemi di approvvigionamento né di distribuzione. Gli hub sono stati ridimensionati, ma si è allargato il parterre capillare, composto da medici di famiglia e farmacie, anche grazie a una maggiore facilità di conservazione del vaccino che, nel caso di Pfizer-BioNTech, per esempio, non richiede più temperature estreme di meno 70 gradi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE