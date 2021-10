Palù (Aifa) ci dice perché essere ottimisti sulla lotta al Covid 

Per il presidente dell’Aifa Giorgio Palù, tra i massimi virologi a livello mondiale, esistono buone ragioni per essere ottimisti: “Fare previsioni ora che ci confrontiamo con il primo coronavirus pandemico nella storia dell’umanità è quantomeno azzardato. Tre dati però sono significativi pensando in termini ottimistici: primo, le scuole sono aperte già da un mese e non c’è stato impatto sulla curva epidemica come invece era accaduto l’anno scorso con una crescita esponenziale dei casi a distanza di quindici giorni dall’apertura; secondo, assistiamo a un continuo regresso della curva dei contagi almeno da quattro settimane con un Rt ben al di sotto dell’1; terzo, l’alta copertura vaccinale sta bloccando l’espansione pandemica”.

