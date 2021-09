Via alla terza dose in Italia, ecco da quali patologie si inizia

Pronta la circolare del Ministero della Salute per la somministrazione delle terze dosi. Si partirà dal 20 settembre, come già annunciato dal commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Nel documento firmato dal direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, si spiega che, in base alle indicazioni del Cts, “si considera prioritaria la somministrazione della dose addizionale nei soggetti trapiantati e immunocompromessi”. Verranno utilizzati indistintamente solo vaccini mRna. Si ricorrerà a Pfizer per gli over 12 e a Moderna per gli over 18. La dose addizionale va somministrata dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose.

