Quando e per chi ci sarà la terza dose di vaccino?

Sia Draghi che le agenzie regolatorie hanno preso posizione sul tema. In Israele sono già partiti. Ma per adesso nel nostro paese la vaccinazione riguarderà principalmente i soggetti più fragili come gli immunocompromessi

Inizia a delinearsi in maniera più chiara - a livello sia nazionale che internazionale - la questione riguardante la terza dose di vaccino contro il Covid. Per la prima volta nelle ultime 48 ore anche Oms, Ema ed Ecdc hanno preso posizione sul tema aprendo a questa possibilità, seppur per alcune categorie ben precise di persone. Ed anche Draghi e Speranza prospettano a breve l’avvio di nuovi richiami in Italia. Non si parla della popolazione generale ma solo dei più fragili. Questo perché continua a tenere banco l’altro grande tema, quello riguardante la difficoltà di vaccinazione dei paesi più poveri.