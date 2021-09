“Non fate come me: senza il vaccino ho rischiato di morire”

Ci ha pensato troppo, rinviava la decisione di giorno in giorno, condizionato dal “bombardamento social”. Mi vaccino o non mi vaccino? La corda tirava verso la parte no vax, fino a quando non si è spezzata. Michele De Fanis è finito in un letto dell’ospedale Cervello di Palermo. Venti giorni di ricovero, di cui una fetta in terapia intensiva. Ora che è tornato finalmente a casa dice la sua senza se e senza ma, e spera di convincere gli indecisi: “Vaccinatevi subito. Non fate come me. Ho rischiato di morire e sono pentito di avere perso tempo prezioso. Oggi sono qui a raccontare la mia esperienza, ma ho temuto di non farcela”. 38 anni, personal trainer e la convinzione di potere tenere a bada il Covid: “Come tanti ho sempre pensato che era meglio aspettare per capire quali effetti avesse il vaccino, vedere le reazioni che provoca sulle altre persone, se funziona o meno, se i vaccinati si ammalano alla stessa maniera dei non vaccinati. Si vive nella falsa speranza che non possa toccare a te e che prima o poi questa brutta pandemia finirà”. Perché ha pensato tutto ciò? “Perché i social sono invasivi. Si legge che il tizio è morto per questo vaccino e si è ammalato per quest’altro”, ammette candidamente. “Mi sono lasciato condizionare”, aggiunge.

