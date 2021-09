Draghi sorride delle convulsioni leghiste: "Il governo non è alla fine"

Sono così tante le notizie che il disagio è l’abbondanza. Scegliamo di partire da una che non lo è. E’ la piccola commozione del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che ieri, durante la conferenza stampa di governo, ha annunciato che i bambini vaccinati torneranno in aula senza più mascherina perché “vogliamo rivedere il loro sorriso”. Vicino a Mario Draghi perfino lui ha preso coraggio. Erano le 16 quando il premier si è presentato con un “bentrovati” e sorpreso ancora tutti. Cosa ci aspettavamo? La sua angoscia per la Lega invasata che mercoledì sera ha votato contro il Green pass. Si è scoperto invece che i prossimi provvedimenti saranno il tenero schiaffo. Chi lo ha visto da vicino ha osservato la sua abilità, ad alternare severità e quiete. L’impressione? Draghi era imperturbabile. Il premier ha anticipato che si va verso l’obbligo vaccinale, terza dose e ribadito l’invito a vaccinarsi. Si deciderà come e quando con una cabina di regia che è la stanza della prudenza. Ha rivelato che il Green pass verrà esteso, che la violenza dei no vax è la violenza “odiosa e vigliacca”, più vigliacca se fatta da persone che fanno informazione. Infine la promessa: “Il governo va avanti. Io non vedo la fine”. I cartomanti che si interrogano sulla crisi dell’esecutivo, sul futuro di Draghi (Palazzo Chigi o Quirinale) si sono immalinconiti .

