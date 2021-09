E adesso, cari sindacati no pass?

Le ambiguità dei sindacati del lavoro sulla campagna di vaccinazione hanno subìto, indirettamente, un grave colpo dal clamoroso fallimento delle proteste proclamate ma non avvenute da parte di vari movimenti no vax e no green pass. L’argomento sostenuto dai sindacati era il rifiuto di stipulare accordi con le organizzazioni aziendali per tutelare la libertà di scelta dei lavoratori. La politica sanitaria non è affare nostro, sostenevano, trascurando il fatto evidente che la sicurezza sanitaria sul posto di lavoro deve essere garantita. Ora, però, è evidente che la renitenza alla protezione vaccinale riguarda una esigua minoranza, assai rumorosa ma assolutamente marginale. E’ così nella società in generale, lo è anche di più tra i lavoratori, più avvezzi a comportamenti solidali tra loro, anche per effetto di una lunga tradizione sindacale. Il dato fondamentale di legittimità dei sindacati è la rappresentatività, cioè la capacità di interpretare correttamente gli orientamenti dei lavoratori.

