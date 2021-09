Un patto lavoro-vaccini: si può fare

Su vaccini e green pass i sindacati hanno preso, sin dall’inizio, una posizione ambigua e incoerente. Con punte surreali. Intervistato dal Corriere, il segretario della Fit-Cisl (trasporti) ha dichiarato: “Noi facciamo il sindacato e ci occupiamo di lavoro e contratti. Il vaccino è una questione di sanità pubblica”. Durante una pandemia, la più grave del Dopoguerra, improvvisamente la sicurezza sul lavoro non è più un tema che riguarda i sindacati. Ma a fianco a posizioni ottuse, dovute all’incapacità delle segreterie generali di Cgil, Cisl e Uil di esprimere per troppo tempo una linea chiara, qualcosa si è mosso. Dopo le molte critiche venute da ex leader del sindacato come Benvenuto, Cofferati e Pezzotta diverse federazioni – come ad esempio la Fillea-Cgil, la Fim-Cisl e la Uiltec – hanno lanciato campagne di comunicazione a favore del vaccino per sensibilizzare gli iscritti e i lavoratori. Ma dal basso, dai territori, sono emerse altre iniziative lodevoli.

