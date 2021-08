“Il Green pass nelle mense è una soluzione giusta”. Parla Cofferati

“Bisogna vaccinare tutti”. Dice Sergio Cofferati che il green pass per la mensa è una soluzione talmente scontata che c’è da stupirsi che si stia ancora qui a parlarne: “Mi sembra una cosa talmente semplice esigere il green pass nelle mense, non so come sia possibile che se ne stia discutendo. E’ la soluzione più ovvia, non c’è da stare a pensarci”. L’ex leader Cgil, poi sindaco di Bologna e parlamentare europeo, ritiene in verità che la vera soluzione sarà, in prospettiva, una legge sull’obbligo vaccinale: “Fino a un certo punto il senso di responsabilità dei singoli ha dato risultati, ma ora mi pare evidente che c’è una quota di contrari ai vaccini che non intende cambiare posizione. Per cui credo che una legge ci vorrà. Nel frattempo, rendere obbligatorio il green pass in tutti i luoghi di presenza pubblica, quindi anche nelle mense, è una buona soluzione”.

