"Assurdo che i sindacati difendano i no pass". Parla Boccuzzi, il superstite del rogo ThyssenKrupp

Intervista al sopravvissuto della tragedia della Thyssen, Antonio Boccuzzi

Un sindacato moderno, un sindacato che veramente aspira a essere protagonista, inseguirebbe con la scopa i lavoratori “no pass”. Un sindacato responsabile non avrebbe mai perso tempo dietro ai meccanici “io non mi vaccino”. Dice Antonio Boccuzzi, sopravvissuto a una delle più grandi tragedie italiane sul lavoro, il rogo della ThyssenKrupp del 2007, che “è arrivato il momento di parlare non più di green pass ma di obbligo vaccinale” e che in fabbrica si entra “vaccinati perché il vaccino è il nostro nuovo elmetto”.