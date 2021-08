L'irresponsabilità vaccinale dei sindacati

La posizione dei sindacati su vaccini e green pass è sempre più insostenibile. Le Rsu Fim, Fiom e Uilm di Leonardo (ex Finmeccanica) hanno pubblicato un delirante comunicato che descrive il green pass come un “ricatto subdolo, immorale, ingannevole”, come un’“estorsione” e una “discriminazione”: “Non si può avere la sicurezza impedendo l’accesso in mensa a chi non intende inocularsi un vaccino sperimentale per motivi di salute o semplicemente per dubbi assolutamente leciti visti i tanti effetti collaterali”, dicono i sindacati attingendo alla peggiore retorica No vax. La posizione di Cgil, Cisl e Uil non è insostenibile solo perché sbagliata, ma perché incomprensibile e contraddittoria. E ogni giorno che passa rischia di rimanere schiacciata sotto il peso delle proprie contraddizioni, mentre le segreterie generali tentano goffe manovre per uscire dal vicolo cieco in cui si sono infilati senza dare troppo nell’occhio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE