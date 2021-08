Savino Pezzotta (ex Cisl): “Dovevano essere i sindacati a pretendere il Green pass”

“E’ una posizione che non capisco nonostante abbia fatto per tanto tempo il sindacalista. Proprio non la comprendo. Non vedo neanche che motivazioni abbia. Il sindacato dovrebbe garantire il massimo di sicurezza per tutti”. Savino Pezzotta, storico segretario generale della Cisl, è sbalordito e sconfortato di fronte alla posizione ostruzionista di Cgil, Cisl e Uil rispetto ai vaccini e al green pass in fabbrica. “Credo che questo modo di fare del sindacato sia sbagliato e non risponda ai princìpi e ai valori del sindacalismo, che sono solidarietà e responsabilità. Così il sindacato abdica al proprio ruolo”. E da che cosa dipende? “Denota un limite, quello di aver accentuato il tema dei diritti tralasciando il tema dei doveri. I diritti hanno un valore nella misura in cui si incardinano in doveri che valgono per tutti. E ora c’è prima di tutto un dovere di solidarietà: devo fare in modo che io riduca al minimo la possibilità di trasmettere il virus al mio compagno di lavoro”.

