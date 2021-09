L'istruttivo flop del bonus vacanze

Anche per il 2021, come già lo scorso anno, per i bonus vacanze si profila il flop. Nel 2020 ne erano stati richiesti 1,88 milioni per un controvalore di 829 milioni, dei quali 750 mila utilizzati. Quest’anno a fine agosto i nuovi bonus utilizzati sono 300 mila, meno della metà, a fronte di 1,087 milioni di richieste. Il governo ha risparmiato spendendo circa un quinto dei 2,4 miliardi stanziati per rendere più facili, in èra Covid, le vacanze degli italiani e gratificare i bilanci di alberghi e affittacamere. Ma è l’intera politica dei bonus in situazioni critiche a uscirne sconfitta.

