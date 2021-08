Green pass, c'era una volta il sindacato

“E’ talmente semplice esigere il green pass nelle mense, non so come sia possibile che se ne stia discutendo. E’ la soluzione più ovvia, non c’è da stare a pensarci”, ha dichiarato ieri al Foglio l’ex segretario generale della Cgil Sergio Cofferati. Pochi giorni fa, lo storico segretario generale della Uil, Giorgio Benvenuto, ha usato parole dello stesso tenore: “Sui vaccini non ci possono essere esitazioni. Serve un’intesa sul green pass per incrementare le vaccinazioni, è una garanzia generale per la salute”. E prima ancora, in maniera più dura, si era espresso l’ex segretario generale della Cisl Savino Pezzotta: “Sul green pass la posizione del sindacato è sbagliata, non risponde ai princìpi e ai valori del sindacalismo, che sono solidarietà e responsabilità”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE