Giorgio Benvenuto (ex Uil): "Sul Green pass il sindacato non può avere esitazioni"

"Sulla salute dei lavoratori non ci possono essere distinguo, tra i diritti dei singoli non può esserci quella di contagiare gli altri lavoratori. Alla base del sindacalismo c’è la solidarietà e cos’è il vaccino se non solidarietà?”. Parla lo storico segretario generale della Uil

"Alla fine del 2019 ci siamo incontrati con tanti amici e compagni per ricordare i 50 anni dell’autunno caldo, ora molti di loro non ci sono più, vittime del Covid, un nemico insidioso. Ma per fortuna la scienza ha fatto miracoli con i vaccini e il sindacato deve cogliere questa occasione, trasformando la sua posizione negativa in propositiva”. Giorgio Benvenuto è stato insieme a Luciano Lama (poi sostituito da Bruno Trentin) e a Pierre Carniti un perno del tridente del sindacalismo italiano, un po’ come Gullit-Van Basten-Rijkaard e Maradona-Giordano-Careca per il calcio.