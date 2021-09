Nel “liberi tutti” cresce l'occupazione

Lo sblocco dei licenziamenti in vigore dal 30 giugno non ha frenato l’occupazione. Mentre gli allentamenti, il 25 luglio, dei vincoli al decreto “Dignità” (cavallo di battaglia dei 5 stelle quando governavano con la Lega) non impediscono un trend positivo nell’aumento di contratti a tempo indeterminato. E’ quanto risulta dai dati Istat che registrano a luglio un aumento di 24 mila rapporti di lavoro dipendente, egualmente ripartiti tra stabili e a termine. Sono 550 mila posti di lavoro in più a partire da gennaio, il che fa calare la disoccupazione al 9,3 per cento e al 27,7 quella giovanile. Non è del tutto recuperato l’effetto Covid, mancano all’appello 260 mila posti di lavoro, un terzo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE