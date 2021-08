Il pass francese è un gran successo

In appena un mese e mezzo la Francia di Emmanuel Macron è passata dalla metà classifica al gruppo di testa dei paesi con i tassi di copertura vaccinale più alti contro il Covid-19. Merito del green pass – o pass sanitario, come lo chiamano i francesi – e di un presidente della Repubblica che ha fatto una scelta apparentemente impopolare, nonostante i rischi per la sua rielezione nel 2022. Il discorso di Macron sul green pass risale al 12 luglio. In quel periodo la Francia era nella media dell’Ue, con circa il 55 per cento dell’intera popolazione vaccinata, ma si trovava dietro ad altri grandi paesi come Germania e Italia. La campagna transalpina stava considerevolmente rallentando. L’incubo dell’esitazione vaccinale – secondo un sondaggio Ipsos di febbraio, solo il 57 per cento dei francesi diceva di essere intenzionato a farsi vaccinare – si stava concretizzando nel momento in cui iniziava a diffondersi la variante Delta.

