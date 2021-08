Il gollista nel pollaio

Dal prossimo weekend si inizia a fare sul serio nella famiglia della destra gollista, perché è l’ora della rentrée, mancano meno di nove mesi al primo turno delle presidenziali, e bisogna trovare un candidato che faccia dimenticare la pessima figura del 2017, quando François Fillon fu travolto dal “Penelopegate” e costretto ad abbandonare mestamente i suoi sogni di gloria. La missione non è semplice per i Républicains (Lr), il partito che fino al 2015 si chiamava Ump, perché c’è un grande traffico di aspiranti presidenti: in molti sono convinti di avere la stoffa per riscattare il gollismo, ferito da anni di scandali e umiliazioni elettorali. Nonostante le reticenze della direzione di Lr, si proverà a convergere su un nome al termine delle primarie che si terranno in autunno: i principali pretendenti, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, Michel Barnier e Philippe Juvin, si sono riuniti lo scorso 20 luglio e hanno trovato un accordo per un’“azione collettiva”, secondo le loro parole, volta a far emergere un unico candidato attorno a cui gli altri si raggrupperanno.

