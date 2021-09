Bassetti, il virologo che non piace (più) alle destre: "Sono rimasto solo"

“Non ho ricevuto alcun messaggio da Matteo Salvini, mi ha fatto male”, il professor Matteo Bassetti ha il tono affranto, la battaglia a favore della campagna vaccinale si è trasformata in guerriglia, minacce e atti di violenza sull’uscio di casa. Il direttore dell’Unità clinica Malattie infettive dell’Ospedale S. Martino di Genova si sente sotto attacco, in un’inattesa solitudine. “A un certo punto ero l’idolo della destra, del resto le mie personali inclinazioni sono note. Poi vado in tv a dire alla gente di vaccinarsi e attorno a me si crea il vuoto, sono rimasto solo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE