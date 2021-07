Covid e vaccini, il Regno Unito passa dal "freedom day" al "caos day"

Boris Johnson, in isolamento, dice che bisogna essere cauti, fa appello alla responsabilità sociale, introduce il pass vaccinale come requisito per entrare nei luoghi affollati (da settembre). Il picco previsto ad agosto

Davanti a Westminster ieri c’è stata una manifestazione in cui si gridava “freedom”, libertà, in cui si gridava contro il lockdown e contro i vaccini obbligatori, in cui si gridava contro la polizia (shame on police) e si diceva alle guardie: levatevi la mascherina, e in cui qualcuno urlava pure: “Arrestate Boris Johnson”. Dentro a Westminster, lo speaker dei Comuni, Lindsay Hoyle, chiedeva ai parlamentari di tenere su la mascherina anche se non è più obbligatoria: è più sicuro per tutti.