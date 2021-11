Il vaccino ai bambini potrebbe avere l'ok in Italia già lunedì, dice Palù (Aifa)

“Credo che l’Ema stia già discutendo, e tra oggi e domani addirittura è possibile che anticipi” la decisione sul vaccino per la fascia 5-11 anni “rispetto a fine novembre”. Lo ha detto a Sky TG24 Giorgio Palù, presidente dell’Aifa e membro del Cts, rispondendo a una domanda sulla data per l’ok al vaccino per i più piccoli. Se in precedenza la data indicata dall’Ema era quella del 29 novembre prossimo, quindi, si potrebbe avere una risposta già venerdì 25. Palù aggiunge che, una volta avuto il via libera dell'autorità regolatoria europea, “l’Aifa si riunirà rapidamente e nel giro di ventiquattro ore darà la sua approvazione”.

“Se l’Ema - ha concluso Palù - si esprime tra oggi, domani e dopodomani, penso sia molto verosimile” avere il via libera in Italia lunedì prossimo.

Intanto, mentre l'Europa è ancora in attesa dell'ok dell'Ema per cominciare le vaccinazioni agli under 12, negli Stati Uniti sono già quasi un milione i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la loro dose di vaccino anti Covid nella prima settimana di campagna a loro dedicata, inaugurata lo scorso 3 novembre. Solo negli Stati Uniti sono morti 66 bambini per Covid nell'ultimo anno, come ha ricordato la direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky. È vero che hanno meno probabilità rispetto agli adulti di sviluppare forme gravi della malattia ma al 4 novembre più di 6,5 milioni di bambini sono risultati positivi al Covid dall'inizio della pandemia, rappresentando tra l'1,7 per cento e il 4,2 per cento dei ricoveri negli stati americani che riportano tali dati, secondo l'American Academy of Pediatrics.