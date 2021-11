Il capo del piano vaccinale in Israele ci dice come convincere i No vax

"Accelerazione sulle terze dosi, possibile estensione del vaccino agli under 5 e digitalizzazione del sistema sanitario", dice Arnon Shahar, che in questi giorni era a Roma per dare consiglio al governo Draghi

“Contro il Covid dobbiamo giocare d’anticipo, per questo in Israele abbiamo deciso di vaccinare anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni e presto valuteremo l’estensione agli under 5”. Parla così al Foglio il professore Arnon Shahar, responsabile del piano vaccinale di Tel Aviv. “L’Italia sta facendo bene, è un modello in Europa e noi siamo lieti di poter fornire consigli e assistenza per agire in anticipo contro la quarta ondata che divampa in tutto il continente. Se si interviene con prontezza, accelerando su vaccini e booster, l’ondata sarà un’ondina”, dice il capo della task force anti Covid del Maccabi Healthcare Services.