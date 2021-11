L'Ue verso i lockdown dei non vaccinati

Di fronte a una “pandemia dei non vaccinati” diversi stati membri dell'Unione europea si preparano a introdurre forme più o meno rigide di “lockdown dei non vaccinati”. L'idea era stata evocata dal nuovo cancelliere austriaco, Alexander Schallenberg, il 23 ottobre annunciando che, se il numero di ricoverati Covid in terapia intensiva arriverà a un terzo della capacità totale del paese, il governo imporrà ai non vaccinati di restare a casa. Ieri la città di Vienna ha iniziato a mettere in pratica l'idea, imponendo il divieto per le persone non vaccinate di entrare nei caffè, nei ristoranti e negli eventi con più di 25 persone. Questo potrebbe essere un preludio di ciò che attende l'Austria: il governo di Schallenberg ha preparato un piano che prevede limiti alla libertà di movimento dei non vaccinati, se sarà superata la soglia di 600 pazienti Covid-19 in terapia intensiva (attualmente sono 352). Nel momento in cui l'Ue è entrata nella quarta ondata, il modello austriaco di “lockdown dei non vaccinati” potrebbe essere applicato anche in altri stati membri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE