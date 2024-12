La diplomazia di Notre Dame: Macron fa incontrare Trump e Zelensky

Un dialogo "fruttuoso e produttivo” tra il presidente ucraino e il prossimo inquilino della Casa Bianca. Per il presidente francese è un successo diplomatico, un punto a favore del suo piano di porsi come interlocutore di rilievo con la nuova amministrazione americana

Un incontro a tre con Donald Trump e Volodymyr Zelensky, un primo contatto di grande successo con il presidente eletto degli Stati Uniti e una commovente inaugurazione della cattedrale di Notre Dame, ricostruita dopo essere stata devastata da un incendio cinque anni fa: Emmanuel Macron ha messo a segno un colpo sabato. Tutti gli analisti erano incuriositi da questo incontro.

La decisione di Donald Trump di incontrare il presidente ucraino a Parigi è “un grande successo geopolitico per la Francia”, ha dichiarato l'austriaca Velina Tchakarova. “È difficile immaginare un altro leader europeo in grado di svolgere il ruolo di mediatore sull'Ucraina. Macron e Trump si conoscono bene e la visione della Francia su Kyiv è migliorata nell'ultimo anno”, ha aggiunto l'americano Erik Brattberg. Durante l'incontro, il presidente francese ha cercato di “spingere Trump a capire che non può apparire come il perdente in un eventuale accordo con Putin. Di qui la necessità di sostenere l'Ucraina e la discussione sulle garanzie di sicurezza, compreso un invito alla Nato”, ci ha spiegato un funzionario francese.

Zelensky molto soddisfatto

L'incontro è durato 35 minuti. “Ho avuto un incontro trilaterale fruttuoso e produttivo con il presidente Donald Trump e il presidente Emmanuel Macron all'Eliseo. Il presidente Trump è, come sempre, determinato. Lo ringrazio per questo. Sono anche grato a Emmanuel per aver organizzato questo importante incontro”, ha dichiarato il presidente Zelensky al termine dell'incontro. “Tutti vogliamo che questa guerra finisca il più rapidamente possibile e in modo giusto. Abbiamo parlato del nostro popolo, della situazione sul campo e di una pace giusta. Abbiamo concordato di continuare a lavorare insieme e di rimanere in contatto. La pace con la forza è possibile”, ha dichiarato. Il presidente americano è stato cordiale, ma la sua scelta di un abito blu e di una cravatta gialla, i colori dell'Ucraina, ha suscitato molte chiacchiere.

Macron come punto di riferimento europeo per Trump

L'innegabile successo diplomatico del riavvicinamento tra Trump e Zelensky prima dell'inizio del mandato del presidente statunitense ha conferito al presidente francese una nuova statura. All'interno dell'Ue, Emmanuel Macron si propone ora come interlocutore di Donald Trump, corteggiato dai populisti anti europei guidati dal premier ungherese, Viktor Orbán. Donald Trump non si è trovato in un terreno sconosciuto a Parigi. I due leader si conoscono e hanno fatto pratica l'uno con l'altro durante il primo mandato del presidente americano, ed Emmanuel Macron ha mostrato al suo ospite un grande rispetto e gli ha prestato particolare attenzione, sedendosi accanto a lui in prima fila durante la cerimonia nella cattedrale. L'inaugurazione di Notre Dame è un piccolo miracolo per Emmanuel Macron. “Che settimana! Da 'mi vergogno di essere francese' a 'così orgoglioso di essere francese' in tre giorni”, ha sintetizzato Bruno Tertrais, esperto di relazioni internazionali e acerrimo cronista delle grandezze e delle meschinità dei politici francesi.