Per combattere il pensiero unico liberal nelle scuole si sta svegliando un mostro anti woke

Due giorni fa David French ha pubblicato un testo interessante per mettere in guardia dall’ascesa negli Stati Uniti di un movimento anti woke di destra che secondo lui finirà per essere illiberale e pericoloso. Dice French in sintesi: guardate che a furia di eccessi woke (dove per woke s’intende la consapevolezza delle ingiustizie sociali e razziali che diventa ideologia intollerante) sta alzando la testa un mostro anti woke e non ci piacerà per nulla. Dovremo fronteggiare due movimenti intolleranti e speculari, da destra e da sinistra, che mirano entrambi a sopprimere con efficienza la libertà di espressione.

