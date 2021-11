Fare i woke è bello su Twitter ma poi perdi. Il calcolo di sopravvivenza dei dem

Si leccano le ferite, i democratici americani, e si ringhiano l’un l’altro, perché il patto di unità siglato per l’elezione di Joe Biden a presidente è saltato da un po’ ma l’Election day appena concluso (governatori e città) mostra una nuova e dolorosa impossibilità di riconciliazione. S’è perso in Virginia con un candidato dell’establishment moderato, Terry McAuliffe, che ha anche il guaio di essere una minestra riscaldata, essendo stato governatore per due mandati qualche anno fa. I radicali dem dicono: così al centro con questi vecchi arnesi non si vincerà mai (e anche: ci siamo già digeriti Biden, ora basta). Ma s’è perso anche a Minneapolis dove il referendum radicale per togliere i fondi alla polizia, grande slogan derivato dalle piazze post omicidio di George Floyd, è stato respinto. I moderati dem dicono: così sbilanciati a sinistra, assolutisti e identitari, non si vincerà mai. Di ringhio in ringhio la domanda più problematica è: ma come può vincere la sinistra?

