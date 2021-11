Minneapolis e Boston bocciano il radicalismo dei democratici

Siamo a Seattle, sulla costa ovest degli Stati Uni, in una roccaforte del Partito democratico: l’ultimo sindaco repubblicano risale al 1969. Si vota per il difensore civico oltre che per tutte le altre cariche municipali. Si fronteggiano due candidate donne. La prima, Ann Davison, è un’ex democratica diventata trumpiana che si è detta disgustata per il livello di crimine raggiunto in città dopo le proteste del 2020, con qualche scheletro nell’armadio come l’aver filmato un video insieme a uno degli insorti dello scorso 6 gennaio. Dall’altro lato una candidata radicale, Nicole Thomas-Kennedy, che vuole “abolire” il sistema penale. Lo scorso anno aveva celebrato su Twitter l’incendio di un riformatorio, aveva definito “un imperativo morale” la distruzione di proprietà private durante le rivolte dell’estate 2020 e aveva definito come eroe l’anonimo bombarolo che aveva piazzato un congegno esplosivo in una centrale di polizia.

