La caduta di Andrew Cuomo, travolto dallo scandalo per molestie sessuali

Fine dell’assedio. Con un video-monologo il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha smesso di resistere all’onda montante dello scandalo per molestie sessuali, deflagrato con la pubblicazione di un dossier nel quale undici donne presentavano le circostanze relative a comportamenti impropri da parte sua. Dopo che tutto il mondo politico americano, presidente Biden incluso, ne ha condannato la condotta e l’ha classificato inadatto a ricoprire la carica, per qualche giorno Cuomo ha cercato un appiglio, ha provato a capire se esisteva un’ipotesi di controffensiva. Di fronte al muro di gomma che l’ha inscatolato, oggi ha alzato bandiera bianca e ha annunciato dimissioni entro quindici giorni. Gli subentra la vice Kathy Hochul, executive che fa della sobrietà la sua cifra e – qui la cosa conta più del normale – prima donna nominata alla massima poltrona dello stato di New York.

