“Dimettiti Cuomo”. Ora il governatore si difende dai suoi

“Volevo trasmettere calore”. Il politico accusato di molestie non vuole perdere la popolarità “da pandemia” per uno scandalo

Andrew, lascia la poltrona, non costringerci a cacciarti. Il messaggio arriva da tutte le parti, a cominciare dai ranghi del Partito democratico e adesso dallo Studio ovale, con un appello del vecchio amico Joe Biden a rompere gli indugi e metter fine a una resistenza che sconfina in un’irragionevole ostinazione: “Sono sicuro che alcuni suoi abbracci erano innocenti, ma a quanto pare il procuratore ha deciso che certe cose non lo erano”. Il destinatario dei perentori appelli è Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, all’indomani della pubblicazione del rapporto del procuratore generale dello Stato Letitia James (consultabile online sul sito ag.ny.gov), 165 pagine di accuse di comportamento inappropriato, commenti allusivi e palpeggiamenti, formulate da undici donne, nove delle quali impiegate dello stato di New York. La James, democratica, durante la conferenza stampa a Manhattan ha detto: “Io credo a queste donne”.