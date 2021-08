C'è una donna già pronta alla fine della saga zozza di Andrew Cuomo

Da mesi ha preso le distanze da lui, si è dotata di un ufficio stampa indipendente. E poi il fattore gender: la carta di Kathy Hochul, vicegovernatrice dello stato di New York

La scorsa settimana avevamo lasciato il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, asserragliato nel suo ufficio, deciso a non dimettersi a dispetto del rapporto presentato a Manhattan dal procuratore generale Letitia James, che praticamente ne seppelliva la carriera politica sotto le 165 pagine dell’inchiesta indipendente in cui si attestano le molestie sessuali ai danni di undici donne che ne hanno denunciato la condotta, dopo l’emergere delle prime indiscrezioni dello scorso inverno. All’inizio di questa settimana la situazione è solo peggiorata, rendendo davvero problematica la resistenza di Cuomo, nel tentativo di approdare alle primarie democratiche del prossimo giugno e nella flebile speranza di puntare a un’improbabile rielezione.