I trumpiani trovano  la formula per vincere stati senza Trump

Il candidato repubblicano Glenn Youngkin ha vinto ieri le elezioni per la carica di governatore della Virginia con tre punti di distacco sul candidato democratico – in uno stato dove appena un anno fa Joe Biden aveva superato Donald Trump di dieci punti. Per i democratici è un segnale d’allarme nero perché l’anno prossimo ci sono le elezioni di metà mandato del 2022 e il consenso dell’anno scorso sembra evaporato. Per i nuovi politici repubblicani è la prova che hanno trovato la ricetta per vincere anche senza la presenza di Trump ma con le idee di Trump. In questo Youngkin, uomo d’affari di 54 anni, è stato abilissimo ed è molto probabile che la sua campagna in Virginia farà da modello ad altri candidati del fronte conservatore per il futuro. Aveva argomenti trumpiani ma senza il grottesco di Trump. Si teneva su posizioni trumpiane ma senza l’eccesso di personalità dell’ex presidente, che faceva sembrare ogni cosa una discussione permanente (e logorante) su una singola persona – Trump – al centro dell’universo. L’elettore medio della Virginia, che non casca nelle bizzarrie in stile QAnon e tutto sommato vuole sapere cosa succederà all’economia e ad altre questioni pratiche, osservava in attesa di decidere. E alla fine ha scelto di votare repubblicano.

