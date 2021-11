Che c'azzecca il liberale Lindner alle Finanze forgiate da Scholz

Negli ultimi due anni il ministero delle Finanze tedesco è stato l’incubatore del cambiamento di approccio della Germania nei confronti dell’economia, dei bilanci in ordine, dell’austerità dentro e fuori i propri confini: a guidarlo, questo dipartimento ambitissimo e potente, c’era Olaf Scholz, leader dei socialdemocratici destinato a diventare il prossimo cancelliere. C’è chi dice che è lì, nella celebre Detlev-Rohwedder-Haus in Wilhelmstrasse (storica sede del ministero dell’Aviazione durante l’èra nazista con Hermann Göring), che i falchi sono diventati colombe – colombe tedesche in ogni caso, non simili alle nostre. Oggi che sono in corso i negoziati per la formazione del primo governo post Merkel, il nome del prossimo inquilino delle Finanze è il più chiacchierato di Berlino, e di Bruxelles. Il più quotato è Christian Lindner, leader dei liberali dell’Fdp, il più piccolo dei partiti della coalizione semaforo (gli altri sono l’Spd e i Verdi), soprannominato ancora “Bambi” perché cominciò giovanissimo la sua militanza politica. Lindner fa paura a buona parte dell’Europa perché è considerato un falco, cioè uno che non ha partecipato alla trasformazione dell’incubatore, tanto che Politico Europe, media che registra gli umori europei con solerzia, lo mette in copertina chiedendo malizioso: ma sarà capace Lindner di fare questo mestiere?

