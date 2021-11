Gli utili idioti della pandemia

Sarah Zhang è una bravissima giornalista dell’Atlantic, si occupa generalmente di scienze e salute e pochi giorni fa, sul sito della rivista americana, si è posta la domanda delle domande, che meriterebbe di essere posta anche lontano dall’America: quando finirà? Il riferimento di Sarah Zhang è alla lenta transizione dalla pandemia all’endemia, abbastanza lenta se si pensa all’Europa, molto lenta se si pensa all’est Europa, decisamente lenta se si pensa agli Stati Uniti, e la giornalista dell’Atlantic, senza polemiche, si chiede in che modo sia possibile progettare il futuro senza avere in mente un obiettivo preciso, che ci possa aiutare quando la pandemia sarà finita. “Abbiamo evitato le domande difficili – scrive Zhang – le cui risposte determineranno come sarà la vita nelle prossime settimane, mesi e anni: come gestiremo la transizione? E quando verranno revocate le restrizioni? E quali misure a lungo termine manterremo se raggiungeremo l’endemia?”. E ancora: “Le risposte erano più semplici quando si pensava di poter vaccinare per ottenere l’immunità di gregge. Ma le vaccinazioni negli Stati Uniti, ora, si sono stabilizzate, e da quando gli Stati Uniti hanno reintrodotto delle restrizioni per governare la variante Delta la verità è che oggi non ci sono più evidenti vie d’uscita per tornare alla normalità”.

