Più QAnon, più Covid

È un confronto impossibile da fare, perché ogni paese ha regole diverse contro la pandemia, popolazioni diverse e condizioni diverse (anche climatiche e contano molto). Ma prima o poi ci sarà uno studio statistico serio che riuscirà a scoprire se c’è una correlazione tra la percentuale di complottisti in un dato paese e i numeri dei morti, dei contagiati e dei posti occupati in terapia intensiva nei vari paesi d’Europa in questa ondata autunnale di Covid – che a differenza di quella dell’anno scorso avviene in un mondo che ha già a disposizione da undici mesi il vaccino anti Covid. Come si diceva appena poche righe fa, ci sono così tanti fattori in gioco che stabilire una connessione tra complottismi e quarta ondata della pandemia è complesso e non abbiamo ancora tutti i dati che servirebbero. E però alcune coincidenze balzano all’occhio. La Germania sta andando peggio di noi, chiude di nuovo ed è anche il paese con la più grande comunità di seguaci della setta di QAnon fuori dagli Stati Uniti – che hanno pure loro un problema grave di rigetto antivaccinista nella popolazione. E’ un caso? Se fossimo complottisti diremmo di no. Secondo uno studio pubblicato a marzo (vedi Cambridge University Press) il dieci per cento dei tedeschi crede con forza a una qualche teoria del complotto legata alla pandemia e il venti per cento ci crede fino a un certo punto. Sommate, queste due fasce della popolazione fanno il trenta per cento dei tedeschi, che è un problema da gestire. Per ora la percentuale di vaccinati con doppia dose in Germania è arrivata al 66 per cento, sei punti di ritardo rispetto alla nostra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE