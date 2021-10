Venite, non vaccinati. Cosa succede in Florida 

In Florida il governatore repubblicano Ron DeSantis annuncia durante un intervento a Fox News che stanzierà cinquemila dollari per ogni poliziotto americano di altri stati che non vuole fare il vaccino e ha voglia di spostarsi a lavorare in Florida. L’idea, come nel Texas del governatore Greg Abbott, è di diventare (o farlo credere) un territorio dove non vige l’obbligo di vaccinazione in contrapposizione diretta con l’Amministrazione Biden. È soltanto un episodio dello scontro politico tra trumpiani e democratici che complica la campagna per obbligare la maggioranza dei lavoratori americani a vaccinarsi entro le prossime sei settimane. Negli Stati Uniti la percentuale di popolazione già vaccinata è molto più bassa rispetto all’Italia – ancora sotto al sessanta per cento – e la questione vaccinazioni è più politicizzata. Inoltre molte imprese di grandi dimensioni (come i giganti delle consegne FedEx e Ups) stanno chiedendo alla Casa Bianca di spostare la scadenza dell’obbligo almeno a dopo la fine dell’anno altrimenti, sostengono, una parte dei dipendenti non si presenterà e l’economia nazionale, già alle prese con la crisi logistica mondiale e con la mancanza di personale, soffrirà guai seri.

