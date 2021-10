La lotta sull'obbligo vaccinale in America passa per la sfida pro vax di due compagnie aeree

Due delle aziende più grandi del Texas hanno detto che non obbediranno all’ordine esecutivo firmato dal governatore repubblicano Greg Abbott che vieta a chiunque di imporre l’obbligo di vaccinarsi

Due delle aziende più grandi del Texas, la American Airlines e la Southwest Airlines, martedì hanno detto che non obbediranno all’ordine esecutivo firmato il giorno prima dal governatore repubblicano Greg Abbott che vieta a chiunque di imporre l’obbligo di vaccinarsi. L’intento dell’ordine esecutivo era chiaro: voleva impedire che le aziende del Texas potessero obbligare i loro lavoratori a vaccinarsi. Le due linee aeree tuttavia sostengono che, in qualità di contractor federali – quindi aziende che hanno contratti regolari con il governo centrale – sono tenute a rispettare le richieste del presidente Joe Biden, che a metà settembre ha annunciato l’obbligo di vaccinarsi per tutti i dipendenti del governo e lavoratori collegati entro l’8 dicembre.