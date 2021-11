Ora il Covid è un'altra variante nella corsa al Colle. Draghi: "Non ho ancora deciso"

Il ritorno del rito della conferenza stampa (del commissario Figliuolo e del ministro Speranza). Gli allarmi dei governatori: Luca Zaia parla del rischio che la sua regione, il Veneto, cambi di colore. L’indice Rt risale per la prima volta sopra l’1. Le terapie intensive (sotto controllo) sono di nuovo sotto i riflettori. Si parla di quarta ondata. “I casi sono in forte aumento”, secondo l’Istituto superiore di sanità. Segnali poco incoraggianti dalla Germania. Un’escalation di contagi che fa paura proveniente dall’est Europa. Così il Covid torna a bussare di nuovo. Certo, rispetto al recente passato ci sono i vaccini (l’83,3 per cento della popolazione ha completato il ciclo). E si viaggia verso la terza dose. Il picco è previsto tra gennaio e febbraio. Periodo cruciale per governo e Quirinale. “L’onorevole Covid” rischia di essere una variante non banale per la politica italiana.

