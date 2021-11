Così l'Italia affronta la quarta ondata Covid. Parla Sileri

Il sottosegretario alla Salute allontana i toni da emergenza: "Per l'andamento attuale e anche previsionale di questa ondata, i posti letto sono più che sufficienti". Merito della campagna vaccinale e del green pass. La situazione regione per regione

Prima il report dell'Istituto superiore di sanità, secondo cui l'indice di trasmissibilità è tornato ai livelli di agosto e tutte le regioni italiane sono a rischio moderato. Poi la conferenza stampa con il ministro Roberto Speranza, il generale Giovanni Paolo Figliuolo e Franco Locatelli, riuniti per ribadire la necessità di procedere con le vaccinazioni mentre l'Europa affronta la quarta ondata del virus. Torna l'allarme Covid anche in Italia? “L'allarmismo deve essere misurato”, dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che numeri alla mano prova a spiegare perché anche una pandemia dei non vaccinati, benché non auspicabile, sarebbe comunque gestibile per il sistema ospedaliero italiano.