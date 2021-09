La pandemia dei non vaccinati in America

Oltre 1.900 morti al giorno, è il dato più alto da marzo. Le vittime causate negli Stati Uniti dal virus hanno superato quelle dell'influenza spagnola

È il dato più alto da marzo. I morti per Covid-19 negli Stati Uniti hanno raggiunto una media di oltre 1.900 al giorno, secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli esperti sostengono che il virus stia prendendo di mira soprattutto i 71 milioni di americani non vaccinati, con una media settimanale di oltre 130 mila nuovi casi al giorno.

Nello scorso dicembre il Covid aveva causato circa 3.000 decessi al giorno, ma all'epoca non c'erano quasi vaccinati, mentre ora il 64 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Eppure nelle ultime due settimane le morti giornaliere sono aumentate del 40 per cento, da 1.387 a 1.947. Molte comunità a bassa vaccinazione hanno anche alti tassi di condizioni come l'obesità e il diabete, ha spiegato il dottor William Moss della Johns Hopkins. Una combinazione, insieme all'emergere della variante Delta più contagiosa, che spesso si rivela letale. Dall'inizio della pandemia, negli Stati Uniti sono ci sono stati 679.059 casi letali, quanto quelli provocati dalla pandemia di "spagnola" del 1918-19. Va detto però che la popolazione degli Stati Uniti un secolo fa era solo un terzo di quella che è oggi.