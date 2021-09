Il Salvini rintronato

Tutti, almeno tutte le persone responsabili, si rendono conto che queste settimane e questi mesi sono cruciali. Se si riuscirà a evitare nuove chiusure causate dalla pandemia si presenta l’opportunità di recuperare gran parte di ciò che si è perso l’anno scorso e si può lavorare per rendere strutturale un tasso di crescita soddisfacente attraverso riforme rilevanti. Di questo hanno discusso Mario Draghi e gli industriali riuniti in assemblea, finalmente in presenza. Se questo è possibile, se le prospettive sembrano incoraggianti è perché l’Italia ha risposto con disciplina alla pandemia che si è presentata da noi prima che in altri paesi sviluppati in forme particolarmente preoccupanti.

