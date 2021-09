Tra Salvini e Giorgetti il sindaco di Genova Bucci sceglie il vaccino

Fare, soprattutto. Ma anche raccontare, bene, quello che già è stato realizzato. E poi, probabilmente, evitare di sconfinare in campi altrui, perché perdere il sentiero o la rotta sarebbe sempre un rischio: sono attenzioni che Marco Bucci, velista e già boy scout segue da sempre. Però sorprendere sì, al sindaco di Genova riesce bene. Quando sorride e spiega che il vento di Colombo è la “vera scoperta”. Altro che quella storiella dell’uovo colombiano. Marco Bucci, 61 anni, ha una laurea in Farmacia e un’altra in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, è stato manager con esperienze internazionali e imprenditore. Indipendente eletto con l’appoggio del centro destra, è sindaco di Genova da quattro anni. Appare così: pacato e vulcanico, razionale e imprevedibile. Gli hanno affibbiato diversi cliché: sindaco apolitico e apartitico, ma anche volto buono della destra. Cliché che non abbraccia, che appena può smonta argomentando.

